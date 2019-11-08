İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.
Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca verildi.
İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.
Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca verildi.
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