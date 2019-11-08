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  • 08.11.2019 08:07
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 08:07

Başkan Erdoğan imzaladı! 'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı

Başkan imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, Anonim Şirketinin sermayesinin 30 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

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