Altın fiyatları son dakika... ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Ticaret yapılması öngörülen ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmeler sonrası yatırımcıların rish iştahı arttı. Bu gelişmelerin ardından petrol yükseldi, altın fiyatları düştü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

8 Kasım Cuma günü gram altın 271,45 liradan alınırken, 271,49 liradan satılıyor.