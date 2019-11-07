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  • 08.11.2019 07:13
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 07:13

son dakika düşüşte! 8 Kasım gram, çeyrek, yarım, ne kadar?

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Piyasada ciddi bir harekete neden olabilecek önemli bir gelişmenin yokluğunda altın fiyatları düşüşe geçti. Dünkü kapanışta 274,50 liradan işlem gören gram altın, 8 Kasım'a 271,45 seviyesinde başladı. Peki, bugün , gram, çeyrek, yarım ve ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Ticaret yapılması öngörülen ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmeler sonrası yatırımcıların rish iştahı arttı. Bu gelişmelerin ardından petrol yükseldi, altın fiyatları düştü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

8 Kasım Cuma günü gram altın 271,45 liradan alınırken, 271,49 liradan satılıyor.

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