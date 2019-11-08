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5G ambulansı

Turkcell, Ericsson ve ile birlikte 5G pilot şebekesi üzerinden 5G teknolojisiyle donatılan bir ambulansa bağlanıp uzaktan ultrason taraması yaptı.

5G ambulansı
Turkcell, Ericsson ve ile birlikte 5G pilot şebekesi üzerinden 5G teknolojisiyle donatılan bir ambulansa bağlanıp uzaktan ultrason taraması yaptı. Ambulanstaki uzmana rehberlik eden geri bildirim özelliğine sahip bir eldivenin kullanıldığı uygulamada, 5G pilot şebekesinden iletilen çağrı üzerinden ultrason tarama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sırasında, IMS teknolojisi üzerinden doktor ile ambulans arasında HD ses ve yüksek kalitede görüntülü görüşme de sağlandı ve hastanın durumu hakkında daha detaylı bilgi alınabildi.

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