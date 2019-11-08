Bugünkü
Takvim

Uluslararası ödül kazandı

tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan (), 'tan 'Dünyanın En Çok ' ödülünü aldı. BTM , ödül ile BTM'nin artık global bir oyuncu olduğunun kanıtlandığına işaret ederek, "Bu ödül sadece BTM'nin değil 'deki tüm girişimci ve yatırımcılarındır" dedi.

Uluslararası ödül kazandı
İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan (), 'tan 'Dünyanın En Çok Gelecek Vadeden Programı' ödülünü aldı. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, ödül ile BTM'nin artık global bir oyuncu olduğunun kanıtlandığına işaret ederek, "Bu ödül sadece BTM'nin değil 'deki tüm girişimci ve yatırımcılarındır" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriUluslararası ödül kazandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri