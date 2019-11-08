Uluslararası ödül kazandı

İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), UBI Global Awards'tan 'Dünyanın En Çok Gelecek Vadeden Programı' ödülünü aldı. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, ödül ile BTM'nin artık global bir oyuncu olduğunun kanıtlandığına işaret ederek, "Bu ödül sadece BTM'nin değil Türkiye'deki tüm girişimci ve yatırımcılarındır" dedi.
- Ekonomi
- 08.11.2019
- Gazete
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