Altın fiyatlarında son durum özellikle altın alıp yatırım yapan vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor. Piyasalarda güncel durum merakla takip edilirken altının gramı fiyatı 7 Kasım'a 275,85 seviyesinde başladı. Dünkü kapanış saatinde 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,03 düşüşle 276,20 liradan işlem gördü. İşte çeyrek, tam ve gram canlı alış satış altın fiyatları...
7 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
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