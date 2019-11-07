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  • 07.11.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 18:07

nda düşüş sürüyor! Çeyrek, tam ve gram canlı alış satış altın fiyatları ne kadar oldu?

Güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen nda inişli çıkışlı seyir devam ederken şu sıralar fiyatlarda düşüş olduğu görülüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 449 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,03 düşüşle 276,20 liradan işlem görmüştü. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar şimdilerde çeyrek, tam ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda son durum...

Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatlarında son durum özellikle altın alıp yatırım yapan vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor. Piyasalarda güncel durum merakla takip edilirken altının gramı fiyatı 7 Kasım'a 275,85 seviyesinde başladı. Dünkü kapanış saatinde 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,03 düşüşle 276,20 liradan işlem gördü. İşte çeyrek, tam ve gram canlı alış satış altın fiyatları...

7 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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