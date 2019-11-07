Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.11.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 17:18

Dünyanın en büyük bankası ICBC'den 'a 594 milyon dolarlık yatırım

ICBC Türkiye, Zincirlikuyu'da bulunan İstanbul'un en yüksek 2'nci binası olan 'i 594 milyon dolar bedelle satın aldı. Konuyla ilgili KAP'a resmi açıklama yapıldı.

Dünyanın en büyük bankasından İstanbul'a dev yatırım

Dört trilyon dolarlık toplam varlıklarıyla dünyanın en büyük bankası olan ICBC, Zincirlikuyu'da yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı Projesini 594 milyon dolara satın aldı.

Konuyla ilgili Yeşil GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yeşil GYO'nun yüzde 25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı Tower 205 Projesi ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri ve bazı internet sitelerinde yer alan spekülatif in önüne geçmek adına Zincir Yapı A.Ş.'nin tarafımıza iletmiş olduğu üzere;

ICBC Bankası, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolar (550 milyon dolar + KDV) bedel ile alım teklifinin Zincir Yapı'ya tebliğ edilmiş olduğunu ve Arsa Sahibi ile Zincir Yapı'nın da bu teklifi kabul ettiğini yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız."

ÖNEMLİ PROJELERİN MİMARI
Yeşil GYO'nun sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Tower 205 dünyanın en yüksek kulesi Burj Khalifa Tower ve yıkılan N.Y. World Trade Center İkiz Kuleleri yerine yapılan One World Trade Center gibi önemli projelerin mimarı Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) tarafından tasarlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın en büyük bankası ICBC'den İstanbul'a 594 milyon dolarlık yatırım
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri