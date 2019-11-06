Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.11.2019 07:16
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 07:16

son dakika hareketli! 7 Kasım yarım, gram, çeyrek, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Dünkü kapanış saatinde 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,03 düşüşle 276,20 liradan işlem gördü. Altının gramı fiyatı 7 Kasım'a 275,85 seviyesinde başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Kasım ...

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, salı günü yüzde 1.0'den fazla geriledikten sonra, dün yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinde somut gelişmeler olmaması nedeniyle riskli varlıklardan uzaklaşmalarıyla hafif yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 449 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,03 düşüşle 276,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

7 Kasım Perşembe günü gram altın 275,85 liradan alınırken, 275,90 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika hareketli! 7 Kasım yarım, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri