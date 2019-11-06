Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, salı günü yüzde 1.0'den fazla geriledikten sonra, dün yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinde somut gelişmeler olmaması nedeniyle riskli varlıklardan uzaklaşmalarıyla hafif yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 449 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,03 düşüşle 276,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

7 Kasım Perşembe günü gram altın 275,85 liradan alınırken, 275,90 liradan satılıyor.