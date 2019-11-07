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  • 07.11.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 18:25

son dakika: 7 Kasım dolar ve oldu? Dolar canlı alış satış fiyatı nedir?

ve daki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Bir süredir piyasalarda dengesiz bir grafik çizen dolar global piyasalarda güven yitirmeye devam ediyor. Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.7458 lira ve en yüksek 5.7711 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3667 lira ve en yüksek 6.3985 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında işlem gördü. Peki, 7 Kasım dolar ve oldu? İşte dolar canlı alış satış fiyatı...

Dolarda inişli çıkışlı seyir devam ederken Dolar/TL dünkü işlem gününde 5.75 civarında oldukça sakin bir seyir izlemişti. Bugün piyasaları yakından takip edenler güncel durum hakkında arama motorlarında sorgulatmalarına devam ediyor. Peki, 7 Kasım tarihinde dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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