Dolarda inişli çıkışlı seyir devam ederken Dolar/TL dünkü işlem gününde 5.75 civarında oldukça sakin bir seyir izlemişti. Bugün piyasaları yakından takip edenler güncel durum hakkında arama motorlarında sorgulatmalarına devam ediyor. Peki, 7 Kasım tarihinde dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?