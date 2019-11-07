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  • 08.11.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 07:00

da son dakika gelişmesi! 8 Kasım ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Dünkü işlem gününde 5.75'in altına geriledi. Piyasalarda Erdoğan-Trump görüşmesinin netleşmesiyle ABD ile ilişkilerin seyri izleniyor. Piyasada ciddi bir harekete neden olabilecek önemli bir gelişmenin yokluğunda dolar/TL'de de sakin bir seyir gözleniyor. Bugün ve , kaç TL oldu? İşte 8 Kasım güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Gelecek haftaki Erdoğan-Trump görüşmesinin netleşmesi ve yurtdışındaki iyimser seyrin etkisiyle dolar/TL dün 5.75'in altında hareket etti. Piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini ve küresel gelişmeleri izliyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5,7556 civarında başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 8 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7330 lira ve en yüksek 5.7642 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3478 lira ve en yüksek 6.3858 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında işlem gördü.

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