Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Gelecek haftaki Erdoğan-Trump görüşmesinin netleşmesi ve yurtdışındaki iyimser seyrin etkisiyle dolar/TL dün 5.75'in altında hareket etti. Piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini ve küresel gelişmeleri izliyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5,7556 civarında başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 8 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7330 lira ve en yüksek 5.7642 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3478 lira ve en yüksek 6.3858 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında işlem gördü.