Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.11.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 18:22

Avrupa Birliği'nden ’ye ler için 50 milyon Euroluk destek

Avrupa Birliği () Komisyonu, ’de yaşayan lerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahil güvenlik kapasitesinin artırılması için AB’nin 50 milyon Euro kaynak yaratacağını açıkladı.

Mülteciler için 50 milyon Euroluk destek

Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'na bağlı Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, 'nin 'nin sahil güvenlik performansını artırmak için 50 milyon Euroluk bir takım önlemler almayı planladığını bildirdi. Popowski, "Paranın bir bölümü Türk sahil güvenliğinin kapasitesinin artırılması, diğer bir bölümü de mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacak" ifadelerini kullandı. Mali kaynağın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaratılan fonlardan karşılanacağı açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupa Birliği'nden Türkiye’ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri