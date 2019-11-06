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  • 06.11.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 11:22

EYT'de yeni gelişme var mı? ?

EYT'de son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'e rapor hazırlama talimatı vermesi üzerine, EYT'lilerin heyecanlı bekleyişi başlamıştı. Erdoğan geçtiğimiz gün konu ile ilgil iyeni bir açıklama yaptı. Peki, EYT'de yeni gelişme var mı? ? İşte 6 Kasım EYT'de son durum...

EYT yasasında son durum nedir? EYT'liler bu yıl da Meclis'ten gelecek açıklamaları bekliyor. Uzmanlarda tarafından EYT ile ilgili birkaç formül açıklanmış, EYT bekleyen vatandaşların heyecanı artmıştı. Konu ile ilgili resmi makamlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, EYT'de yeni gelişme var mı? EYT çıkacak mı? İşte 6 Kasım EYT'de son durum...

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmak için geldiği Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. Makam aracının yanına giden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" cevabını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" cevabın verdi.

EYT ile ilgili son gelişmeler neler? Detaylar için bir sonraki sayfaları ziyaret ediniz...

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