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  • 06.11.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 14:18

'den kampanyası! İşte detayları

Son dakika haberi: 'den dev kampanya geldi. THY kampanyasını başlattı ve büyük ilgi gördü. tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. THY resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında yurt içi uçuşlarda indirim kampanyasının başlatıldığına yer verildi. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, 'nin bayrak taşıyıcı ulusal hava yolu şirketidir. Türk Hava Yolları'nın merkezi İstanbul'dadır. Peki THY ucuz bilet kampanyası ve THY'den ucuz bilet nasıl alınır? İşte detaylar

THY'den ucuz bilet kampanyası!

Son dakika haberi: Türk Hava Yolları tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada indirimli bilet kampanyasının başladığına yer verildi. Peki en ucuz uçak bileti nasıl alınır? En iyi uçak bileti fırsatları havayollarının kendi sitelerindedir. Kimi havayolları mail bülten üyeliğiniz gerçekleştiğinde anında size özel teklifler sunabiliyor, ufak promosyon kodları verebiliyor. Havayollarının mail bültenlerine üye olarak kampanya zamanlarından anında haberdar olarak %50'ye varan indirimlerden faydalanarak uçak biletinizi alabilirsiniz.

THY UCUZ BİLET KAMPANYA TARİHLERİ

THY resmi sayfasından yapılan açıklamada kampanyanın 6 ile 7 Kasım tarihlerinde alınacak biletler için geçerli olduğu bildirildi. 99,99 TL 'lik biletler 1 Aralık 30 Ocak arası tarihler için.

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