Son dakika haberi: Türk Hava Yolları tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada indirimli bilet kampanyasının başladığına yer verildi. Peki en ucuz uçak bileti nasıl alınır? En iyi uçak bileti fırsatları havayollarının kendi sitelerindedir. Kimi havayolları mail bülten üyeliğiniz gerçekleştiğinde anında size özel teklifler sunabiliyor, ufak promosyon kodları verebiliyor. Havayollarının mail bültenlerine üye olarak kampanya zamanlarından anında haberdar olarak %50'ye varan indirimlerden faydalanarak uçak biletinizi alabilirsiniz.

THY UCUZ BİLET KAMPANYA TARİHLERİ

THY resmi sayfasından yapılan açıklamada kampanyanın 6 ile 7 Kasım tarihlerinde alınacak biletler için geçerli olduğu bildirildi. 99,99 TL 'lik biletler 1 Aralık 30 Ocak arası tarihler için.

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