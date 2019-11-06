Dolar son dakika... Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.7458 lira ve en yüksek 5.7711 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3667 lira ve en yüksek 6.3985 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında işlem gördü. Piyasada hala operasyon ve ABD ile ilişkilerin seyrinin izleniyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 7 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI