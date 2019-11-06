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  • 07.11.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 07:01

son dakika! 7 Kasım ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. dünkü işlem gününd 5.75 civarında oldukça sakin bir seyir izledi. Piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini izliyor. Uzmanlar, dolar/TL'nin 5.75 seviyesinin üzerinde kalıcı olması halinde 5.80'e doğru hareketin başlayabileceğini belirtiyor. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 7 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.7458 lira ve en yüksek 5.7711 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3667 lira ve en yüksek 6.3985 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında işlem gördü. Piyasada hala operasyon ve ABD ile ilişkilerin seyrinin izleniyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 7 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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