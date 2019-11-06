Yüz binlerce kamu görevlisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçen hafta yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge konusunda yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır." ifadelerini kullanmıştı. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 3600 ek gösterge hakkındaki son durumu vatandaşlarla paylaştı. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte merak edilen gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Çalışma Bakanlığımızın 3600 ek gösterge ile çalışması devam ediyor. Bugün 3600 ek gösterge de gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.