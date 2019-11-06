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  • 06.11.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 23:08

ile birlikte memur maaşları ne kadar olacak? İşte 3600 ek göstergede son durum

Din görevlisi, polis, hemşire ve öğretmenleri yakından ilgilendiren hakkındaki son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Geçen hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3600 ek gösterge konusunda yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır." ifadelerini kullanmıştı. İşte 3600 ek göstergede son durum...

Yüz binlerce kamu görevlisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçen hafta yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge konusunda yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır." ifadelerini kullanmıştı. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 3600 ek gösterge hakkındaki son durumu vatandaşlarla paylaştı. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte merak edilen gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Çalışma Bakanlığımızın 3600 ek gösterge ile çalışması devam ediyor. Bugün 3600 ek gösterge de gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

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