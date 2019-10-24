Başkan Erdoğan'dan AB'ye mülteci resti: Vakti geldiğinde kapıları açarız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Kaymakam ifadesi yönetim sistemimizde temel devlet görevlerinden biridir. Kaymakam anayasamıza göre ilçelerde cumhurbaşkanı adına görev yapan en yüksek devlet görevlisidir. Kaymakamlık müessesi de Osmanlı Devleti'nden devralınmıştır.

Kaymakamlarımız bekar veya evli şoförün yanına oturmalı kamyonete erzak mı koyacak kışın kömür mü koyacak hepsini yüklemeli ev ev dolaşmalı. Kapıyı çalmalı veya içeriden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde de kaymakam demeli. Kaymakam hemen kolileri veya kömürü odunu oraya indiri vermeli. Bununla siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü duyan kulağı olmalısınız.

''YEDİ DÜVEL SALDIRIYOR''

Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel saldırıyor yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz durmaya devam edeceğiz. Bağıranlar konuşanlar bunların hiçbirinin sınırı var mı? Yok. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız duramayız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık yapıyoruz ve yapacağız.

''ÖNCE AYNAYA BAKIN''

2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda'da 1,5 milyon insanı öldüreceksin bize insanlık dersi vermeye kalkacaksın. Önce aynaya bakın. Bizim tarihimizde böyle bir şey asla yok.

AB'YE: TUTUŞMAYIN VAKTİ SAATİ GELİNCE BU KAPILAR AÇILIR''

Güvenli bölge bizim gündemimize bugün girmedi Obama'nın döneminde girdi. O zaman tüm dünya liderlerine söyledim. Ülkeme yönelik milyonlarca insan iltica ediyor. Bunu nereye kadar kaldıracağız? Gelin elinizi taşın altına sokun dedik hepsi lafta kaldı. Dünyada hiçbir ülke sizin bu yaptığınızı yapmadı dediler. Bal bala demekle ağız tatlanmıyor. Balı getir de bir yiyelim. Dün Avrupa Parlamentosu Suriye'de uçuşa yasak bölge teklifi yapıyor. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde kimse bu teklife dönüp bakmamıştı. Şimdi birden bu tür konular akla geliyor. AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil. Brexit bunlar durup dururken olmadı. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Paranız var güçlüsünüz Yunanistan'a 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz. Burada 4 milyon var. Kararlıyız. Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız.

''KÜRT KARDEŞLERİMİZLE HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK''

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim Suriye'de de Türkiye'de de Kürt kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütlerini ta kendisiyledir. Batı Kürtler aşağıya Kürtler yukarı. Böyle diyerek terör örgütlerinin adını vermeyerek Kürtler dediğiniz zaman Kürt kardeşlerimizi adeta teröristler olarak vasıflandırmış oluyorsunuz. Bu yanlış bir şey. Dünya liderleri teröristi masaya oturtup çözüm arıyor.''

''KONTROLÜMÜZE GEÇEN ALANIN BÜYÜKLÜĞÜ 4 BİN 220 KİLOMETREKARE''

Teröristleri muhatap alan liderler var. Bu ne menem iştir? Onları muhatap alıp şımartıyorlar. Devasa ülkelerin liderleri teröristlerle görüşüyor. Dünya liderleri teröristi masaya oturtup çözüm arıyor. Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı. Teröristlerin kayıpları da 795'i buldu.

''KARŞIMIZA TERÖRİSTLER ÇIKARSA ONLARI TEPELEMEK HAKKIMIZ''

Bu arada karşımıza teröristler çıkarsa onları tepelemek de hakkımızdır bu yazılı kayda girmiştir. Barış Pınarı Harekatı'nı başarıya ulaştırmış olduk. Bu ilk aşamasını oluşturuyor. Harekat alanımızın doğusundaki Kamışlı ile batısındaki Ayn el Arap bölgesi Rusya ile rejim güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Yeni duruma göre yeni değerlendirmeler yaptık. Terör örgütü mensupları dün saat 12.00'de başlamak üzere 150 saat içerisinde sınırlarımızın 30 kilometre dışına çıkarılarak buralardan uzaklaştırılacaktır. İlk 10 kilometresi Kamışlı şehir merkezi hariç Türkiye-Rusya ortak devriye bölgesi olacaktır. Şayet terör örgütü bu bölgelerden tacizi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda hayata geçirmeye devam edeceğiz.''