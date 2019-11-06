Kasım ayının ilk günlerinde işsizlik maaşı alan vatandaşların gündeminde maaşların yatıracağı tarih yer alıyor. İŞKUR tarafından belirli tarihler aralığında işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşının önenme tarihi merakla araştırılıyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenir? İşsizlik maaşı her ayın kaçında ödenmektedir? İşte o soruların yanıtı...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşsizlik maaşları düzenli olarak her ayın 5'inde yatıyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk gelirse maaşlar pazartesi gününden itibaren yatırılmaktadır.