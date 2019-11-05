TÜVASAŞ tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar endüstri, makine, elektrik-elektronik, metalurji-malzeme, yazılım, bilgisayar mühendisi alanlarında yapılacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler şimdi TÜVASAŞ sözleşmeli personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. TÜVASAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte aranan o şartlar...

TÜVASAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği (kodu:4639), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (kodu:4611), Endüstri Mühendisliği (kodu:4703), Metalurji-Malzeme Mühendisliği (kodu:4691), Yazılım Mühendisliği (kodu:4533), Bilgisayar Mühendisliği (kodu:4531) bölümlerinden mezun olmak,

3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

4- Son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başkabir sınavdan denk puana sahip olmak.