Altın fiyatlarında özellikle son dönemlerde yatay seyir devam ederken güncel fiyatlar hakkında araştırmalar artış gösterdi. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan binlerce vatandaş altın fiyatlarındaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Bugün piyasalarda, dövizler ve Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yukarı yönlüydü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalardaki güncel durum

5 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI