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  • 05.11.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 19:14

nda düşüş! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı

ndaki güncel durum, fiyatlarda yaşanan dalgalanmalı seyirin ardından merak konusu oldu. Son zamanlarda doların global piyasalarda güvenini yitirmesiyle altın alıp yatırım yapanlar gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dünkü kapanışta yüzde 0,32 düşüşle 276,80 liradan işlem gören altının gramı fiyatı, 5 Kasım'a 277,52 liradan başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...

Altın fiyatlarında özellikle son dönemlerde yatay seyir devam ederken güncel fiyatlar hakkında araştırmalar artış gösterdi. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan binlerce vatandaş altın fiyatlarındaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Bugün piyasalarda, dövizler ve Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yukarı yönlüydü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalardaki güncel durum

5 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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