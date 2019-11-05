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  • 05.11.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 16:28

Tabloya bak artışı gör! Kira artışı ne kadar?

Kirada oturan milyonların beklediği kira artış oranları açıklandı. T yüzde 16.81 oldu. ÜFE’ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 22.58 olacaktı. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici ’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat ’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. Peki ? İşte kira artış oranları ve tüm detaylar

Tabloya bak artışı gör! Kira artışı ne kadar?

Kira artışı ne kadar? Kira artışları Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 16.81 oldu. ÜFE'ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 22.58 olacaktı. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz. Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kasım 2019 kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Kasım ayında kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapılacak.

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