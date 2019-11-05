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  • 05.11.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 16:36

Araç sahipleri dikkat! MTV 2020 yılında ne kadar olacak? Yeni yılda hangi araç için ne kadar ödenecek?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 'nde bir artış olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda araç sahibi olan binlerce kişi "MTV 2020 yılında ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Her yıl harç ve vergi oranındaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yeni yılı için de belirlendi. Peki, yeni yılda hangi araç için ne kadar MTV ödenecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne kadar olacağı araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Binlerce araç sahibi yeni yılda MTV ödeme tarihlerini ve ücretlerde bir artış olup olmadığını araştırıyor. Şimdi araç sahipleri MTV 2020 yılında ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

MTV 2020 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor. Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

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