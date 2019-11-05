Özellikle son dönemlerde güven yitiren dolarda hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların bu kapsamda piyasalardaki güncel durum hakkındaki araştırmaları devam ederken dolar endeksi 97.107 ile Cuma günü üç ayın dip seviyesini test ettikten sonra bugün sınırlı yükseliş kaydediyor. Peki, 5 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu?

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?