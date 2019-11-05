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  • 05.11.2019 17:40
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 17:43

Dolarda inişli çıkışlı seyir sürüyor! 5 Kasım dolar ve oldu? İşte canlı alış satış fiyatı

Piyasalarda hareketlilik yaşanmaya devam ederken dolar inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar döviz kurundaki hareketlilikleri yakından takip ediyor. Dolar kuru 5 Kasım'a 5,7305 civarında başladı. Bu kapsamda özellikle yatırımcılar dolar ve eurodaki son gelişmeleri araştırıyor. Peki, 5 Kasım dolar ve oldu? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatı...

Özellikle son dönemlerde güven yitiren dolarda hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların bu kapsamda piyasalardaki güncel durum hakkındaki araştırmaları devam ederken dolar endeksi 97.107 ile Cuma günü üç ayın dip seviyesini test ettikten sonra bugün sınırlı yükseliş kaydediyor. Peki, 5 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu?

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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