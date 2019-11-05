Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Bu anlamda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim'de yıllık yüzde 9.26'dan yüzde 8.55'e geriledi. Asgari ücret zammı yüzde 8 buçuk olacağı tahmin ediliyor. Şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret.

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ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.