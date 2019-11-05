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  • 05.11.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 10:22

mı için merak edilen rakamlar açıklandı!

ve 2020 yılı ları milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Bu anlamda internette sürekli olarak araştırma yapılıyor. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı rakamları sonrasında 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı daha fazla araştırılmaya başlandı. Asgari ücretin net 2 bin 20 Lira olduğu bu zamanda asgari ücrete yapılacak Ekim ayı enflasyon rakımı zammı yüzde 8.55 olması durumunda asgari ücret 2020 yılında 2 bin 192 TL olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

Asgari ücret zammı için merak edilen rakamlar açıklandı!

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Bu anlamda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim'de yıllık yüzde 9.26'dan yüzde 8.55'e geriledi. Asgari ücret zammı yüzde 8 buçuk olacağı tahmin ediliyor. Şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM HABERLERİ

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

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