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  • 05.11.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 17:33

, ve Kuveyt Türk yüzlerce cı alacak

cılık alanında çalışmak isteyenlere , ve Kuveyt Türk bu imkanı veriyor. Bu anlamda yüzlerce personel alımı yapılacak. Yaklaşık 35 özel bankanın 81 il ve ilçelerindeki şubelerindeki lar tüm hızıyla devam ederken, 3 özel bankaya alınacak personel alımları ise şu şekilde olacak. Denizbank açıkladığı 16 farklı ilanda bilişim, yönetici hukuk kadrolarında personel alımı yapacağını duyurdu. Yeni mezun adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapan özel bankalar arasında bulunan Akbank 33 farklı ilan açıkladı. İşte tüm detaylar sayfamızda

Denizbank, Akbank ve Kuveyt Türk yüzlerce bankacı alacak

3 özel banka farklı kadrolarda bankacı alımı yapacak. Açıklanan ilanlarda en ilginci ise Kuveyt Türk Kaşif alımı olarak öğrenciler arasından personel istihdamı yapacak. Bilişim personeli, bankacı ve büro kadrolarındaki alım detayları haberde... DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Akbank, 30 Ocak 1948 tarihinde özel sermayeli bir ticaret bankası statüsünde Adana'da kurulmuştur. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., 31 Mart 1989 tarihinden itibaren faizsiz finans alanında faaliyetlerini yürütmektedir. İşte Denizbank, Akbank ve Kuveyt Türk personel alım başvuru şartları

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