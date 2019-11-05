3 özel banka farklı kadrolarda bankacı alımı yapacak. Açıklanan ilanlarda en ilginci ise Kuveyt Türk Kaşif alımı olarak öğrenciler arasından personel istihdamı yapacak. Bilişim personeli, bankacı ve büro kadrolarındaki alım detayları haberde... DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Akbank, 30 Ocak 1948 tarihinde özel sermayeli bir ticaret bankası statüsünde Adana'da kurulmuştur. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., 31 Mart 1989 tarihinden itibaren faizsiz finans alanında faaliyetlerini yürütmektedir. İşte Denizbank, Akbank ve Kuveyt Türk personel alım başvuru şartları

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ