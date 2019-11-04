Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları açısından yakından takip edilen enflasyon verisi ardından anlamlı bir değişim göstermeyerek bir ayın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam etti. Dolar kuru 5 Kasım'a 5,7305 civarında başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 5 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI