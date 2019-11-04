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  • 05.11.2019 07:29
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 07:29

da son dakika hareketliliği! 5 Kasım ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Dolar/TL, geçtiğimiz hafta 5.7720'li seviyelere yükselse de bu seviyede fazla kalıcı olmadı. Dünkü kapanışta 5.6885/5.6920 liradan kapanan 5 Kasım'a 5,7305 civarında başladı. Dolar endeksi 97.107 ile Cuma günü üç ayın dip seviyesini test ettikten sonra bugün sınırlı yükseliş kaydediyor. Peki, ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 5 Kasım güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları açısından yakından takip edilen enflasyon verisi ardından anlamlı bir değişim göstermeyerek bir ayın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam etti. Dolar kuru 5 Kasım'a 5,7305 civarında başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 5 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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