Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.11.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 15:48

Milyonlar bekliyor! ve ? 2020 ne zaman başlayacak?

2020 yılında ve ? Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağını beklemeye başladı. Vatandaşları yakından ilgilendiren zam oranı için görüşmelerin ne zaman başlayacağı şu sıralar en çok sorgulatılanlar arasında bulunuyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Peki, 2020 ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

2020 yılına yaklaştığımız şu günlerde asgari ücret görüşmeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde özellikle şu sıralar asgari ücretin ne kadar olacağı ve zam için görüşmelerin ne zaman başlayacağı bulunuyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı için ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonlar bekliyor! Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri