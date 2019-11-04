2020 yılına yaklaştığımız şu günlerde asgari ücret görüşmeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde özellikle şu sıralar asgari ücretin ne kadar olacağı ve zam için görüşmelerin ne zaman başlayacağı bulunuyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı için ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.