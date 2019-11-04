Türkiye'nin dev projelerinden Marmaray'ı 6 yılda yaklaşık 403 milyon kişi kullandı. Yolcu başı kullanım ücreti ortalama 3.40 lira olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar yaklaşık 1 milyar 402 milyon liraya tekabül ediyor.
- Ekonomi
- 04.11.2019
- Gazete
Marmaray’dan 1.4 milyar TL
Türkiye'nin dev projelerinden Marmaray'ı 6 yılda yaklaşık 403 milyon kişi kullandı. Yolcu başı kullanım ücreti ortalama 3.40 lira olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar yaklaşık 1 milyar 402 milyon liraya tekabül ediyor.
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