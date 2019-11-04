Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.11.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 18:38

Hareketlilik sürüyor! ve ne kadar oldu? İşte 4 Kasım tarihinde döviz kurlarında güncel durum

Piyasalarda güven yitiren da inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Yatırmcılar bu kapsamda piyasalardaki güncel durumu takip ederek güncel rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Yakın süreçte 5.7720 bandına yükselen dolar/TL burada fazla kalıcı olmadı ve aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Bugün TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte dolar ve daki son durum merak ediliyor. Peki, dolar ve oldu? İşte 4 Kasım tarihinde döviz kurlarında güncel durum...

Son dönemlerde piyasalarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki güncel durumu takip eden vatandaşlar dolar ve eurodaki son gelişmeleri yakından inceliyor. Güne 0.82 artışla 99 bin 267 puandan başlayan BIST100, en düşük 99 bin 144 puanı ve en yüksek 98 bin 463 puanı gördükten sonra, haftanın ilk gününü yüzde 1.65 artışla 100 bin 87 puanda kapattı. Peki, 4 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHareketlilik sürüyor! Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Kasım tarihinde döviz kurlarında güncel durum
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri