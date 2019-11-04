Son dönemlerde piyasalarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki güncel durumu takip eden vatandaşlar dolar ve eurodaki son gelişmeleri yakından inceliyor. Güne 0.82 artışla 99 bin 267 puandan başlayan BIST100, en düşük 99 bin 144 puanı ve en yüksek 98 bin 463 puanı gördükten sonra, haftanın ilk gününü yüzde 1.65 artışla 100 bin 87 puanda kapattı. Peki, 4 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?