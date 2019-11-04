Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken güncel fiyatlar şu saatlerde merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle altın alıp yatırım yapanlar Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte güncel altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusu arama motorlarında çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İşte piyasalarda son durum...

4 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI