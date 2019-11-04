Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.11.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 17:57

Son dakika: 4 Kasım gram ve çeyrek ne kadar oldu? Altın canlı alış satış fiyatı nedir?

Altın son dönemlerde pek çok kişi tarafından tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak biliniyor. Bu nedenle altın alıp yatırım yapan binlerce kişi ndaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Bugün TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte güncel fiyatlar merak konusu oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,80 liradan işlem gördü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın canlı alış satış fiyatı...

Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken güncel fiyatlar şu saatlerde merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle altın alıp yatırım yapanlar Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte güncel altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusu arama motorlarında çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İşte piyasalarda son durum...

4 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: 4 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın canlı alış satış fiyatı nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri