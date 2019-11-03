Altın fiyatları son dakika... Küresel risklerdeki artışın etkisiyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi gram altının fiyatında yüzde 14,1'lik yükselişi beraberinde getirdi. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerinin seyri açısından bugün açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecek. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Kasım canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

4 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

4 Kasım Pazartesi günü gram altın 278,01 liradan alınırken, 278,05 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

4 Kasım Pazartesi çeyrek altın 444,25 liradan alınırken, 454,31 liradan satılıyor.