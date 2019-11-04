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  • 04.11.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 20:44

Bazı ler alabiliyor! Emekli çift maaş alma koşulları nelerdir? ?

hakkı vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Detayları öğrenmek isteyen milyonlarca emekli bu kapsamda çift maaş alma şartları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. Peki, emekli çift maaş alma koşulları nelerdir? ? İşte konu hakkında detaylar....

Her yıl milyonlarca emekliye maaşların haricinde ek olarak başka ödemeler de yapılıyor. Emekli SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Emekli vatandaşlar bu nedenle çift maaş hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, emekli çift maaş alma koşulları nelerdir? İşte o koşullar...

İKİNCİ MAAŞ ALABİLİYOR

Emekli hangi sigortalılık (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

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