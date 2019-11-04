150 bin çoban açığını Afganlar kapatacak

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için Afgan çoban formülü üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, asgari 5 bin liraya çalışacak çoban bulamadıklarını söyleyerek, "Yeterli çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Halihazırda 150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.