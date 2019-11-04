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150 bin çoban açığını lar kapatacak

İçişleri Bakanlığı ile ve 'nın Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için çoban formülü üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı , asgari 5 bin liraya çalışacak çoban bulamadıklarını söyleyerek, "Yeterli çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Halihazırda 150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.

150 bin çoban açığını Afganlar kapatacak
İçişleri Bakanlığı ile ve 'nın Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için çoban formülü üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, asgari 5 bin liraya çalışacak çoban bulamadıklarını söyleyerek, "Yeterli çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Halihazırda 150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK

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