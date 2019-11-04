Küçük çocuğu olan ve sigortalı çalışmak isteyen binlerce annenin yüzünü güldürecek 'Kurumsal Çocuk Bakım Projesi' başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden kayıtları alıyor.
- Ekonomi
- 04.11.2019
- Gazete
Anneye 15.600 TL! Çocuk destek ödemesinden kimler yararlanabilir?
Çalışan ya da çalışmak isteyen annelere bakıcı desteği için başvurular alınıyor. 7 ilde annelere 2 yılda 15 bin 600 lira çocuk desteği verilecek. Bir defaya mahsus 100 euro da kırtasiye desteği olacak. Peki, çocuk destek ödemesinden kimler yararlanabilir? İşte anneleri ilgilendiren tüm detaylar...
Küçük çocuğu olan ve sigortalı çalışmak isteyen binlerce annenin yüzünü güldürecek 'Kurumsal Çocuk Bakım Projesi' başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden kayıtları alıyor.
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