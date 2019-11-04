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Anneye 15.600 TL! nden kimler yararlanabilir?

Çalışan ya da çalışmak isteyen annelere bakıcı desteği için başvurular alınıyor. 7 ilde annelere 2 yılda 15 bin 600 lira verilecek. Bir defaya mahsus 100 euro da kırtasiye desteği olacak. Peki, nden kimler yararlanabilir? İşte anneleri ilgilendiren tüm detaylar...



Küçük çocuğu olan ve sigortalı çalışmak isteyen binlerce annenin yüzünü güldürecek 'Kurumsal Çocuk Bakım Projesi' başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden kayıtları alıyor.

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