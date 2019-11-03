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THY’den iki yeni hat

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi.

THY’den iki yeni hat
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi.

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