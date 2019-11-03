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Geliri olmayanın evine vergi yok | Yeni vergi yasası neler getiriyor? Kimler hangi şartlarda vergi ödemeyecek?

'de vergi adaletini sağlayacak 'az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi' sistemini getirecek olan yeni yasa tasarısı Meclis'e sevk edildi. Tasarı konut ile ilgili vergilere de düzenleme getiriyor. Peki yeni vergi yasası neler getiriyor? Kimler hangi şartlarda vergi ödemeyecek? Yeni vergi yasasıyla ilgili detaylar haberimizde...




Türkiye'de vergi adaletini sağlayacak 'az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi' sistemini getirecek olan yeni yasa tasarısı Meclis'e sevk edildi. Tasarıda yer alan özellikle konut ile ilgili vergilerden emekliler ve hiç geliri olmayanlar muaf tutuldu. Emekliler ve geliri olmayanlar böylece emlak vergisinden sonra değerli konut vergisi de ödemeyecekler. Emlak vergisindeki istisnalar ile ilgili detaylar şöyle;

● KİMLER VERGİDEN MUAF
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük işsizler ile maaşından başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

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