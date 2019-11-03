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  • 03.11.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 10:16

: 3 Kasım , , tam gram ! Bugün canlı

günü vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda altın fiyatları hakkında detaylı bir haber hazırladık. Altın fiyatları ne kadar? Sorusu sayfamızda. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem gününün kapanışında altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 277,70 liradan işlem gördü. 3 Kasım Pazar günü gram altın 278,01 liradan alınırken, 278,05 liradan satılıyor. Peki 3 Kasım , çeyrek, tam gram ! ...

Altın fiyatları son dakika... Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası yatırımcıların altına yönelimi devam ediyor. Bu nedenle, güncel altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Kapalıçarşı'da dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 277,70 liradan tamamladı. 3 Kasım Pazar ata altın 1.832,52 liradan alınırken, 1.878,39 liradan satılıyor. Peki, bugün yarım, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 3 Kasım Pazar canlı rakamlar... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

3 Kasım Pazar güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

3 Kasım Pazar günü gram altın 278,01 liradan alınırken, 278,05 liradan satılıyor.

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