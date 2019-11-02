TOKİ'nin konut ilanlarına binlerce vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile 24 ilde satışa sunulan bin 936 konut için başvurular sürüyor. TOKİ'nin açık satışla vatandaşa sunduğu, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 83 bin liradan, taksitleri ise 348 liradan başlıyor. Peki, TOKİ konut alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ'DEN KONUT FIRSATI

Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılan konutlar için vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek.

Konut satışının yapıldığı illeri görmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...