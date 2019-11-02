Ekim ayı ihracat rakamları, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda konuşan Pekcan, Denizli'nin ihracatın içinde bir şehir olduğunu söyledi.

Denizli'nin ihracat desteklerinden en fazla faydalanan illerin başında geldiğini belirten Pekcan, "Eximbank ihracat finansmanında Türkiye geneli ihracatın yüzde 26'sı Eximbank tarafından finanse ediliyor. Bu oran Denizli'de yüzde 50" dedi.

FAİZ ORANI BUGÜN İTİBARIYLA 8,79'A DÜŞTÜ

Türkiye'nin yüzde 5 büyüme hedefini yakalayacağına inandığını dile getiren Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istihdam odaklı kredi paketinin devreye alındığını açıklaması sonrası kamu bankalarının kredi faizlerinin aşağı yönlü hareket ettiğine işaret etti.

Bakan Pekcan, "Ben de burada size Eximbank ile ilgili bir müjde vermek istiyorum. Eximbank'tan KOBİ'lerimizin faydalanma oranını yüzde 72'lere çıkardık. Hedefimiz en kısa zamanda 73'e daha sonra 75'e çıkarmak. KOBİ'lerimize ve yüksek teknoloji ürün ihraç eden firmalarımıza TL bazında uyguladığımız faiz oranı bugün itibariyle 8,79'a düştü. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

EKİM AYINDA 16 MİLYAR 336 MİLYON DOLAR

Dünyada 111 ülkenin Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerini kullandığı, bu rakamlarda Türkiye toprakları içinde yer alan serbest ticaret bölgelerinin dış ticaretinin de dahil edildiğini kaydeden Pekcan, Özel Ticaret Sistemi verilerine göre de rakamları açıklamaya devam ettiklerini ifade etti.

Ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayan Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Ekim ayı ihracat rakamımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene ekim ayı ihracat rakamımız ise GTS'ye göre 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Bütün ihracat ailemize teşekkür ediyorum. Hatta eylül ayında yakalamış olduğumuz 15 milyar 120 milyon dolarlık ihracatımıza göre de 1 milyar 116 milyon dolar daha üstünde bir rakam oldu. ÖTS'ye göre ise geçen sene de bu sene de 15,6 milyar dolar. Orada bir fark yok.

İlk 10 ayda kümülatif ihracatımız yüzde 2,1 artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu rakamlar ve olumlu performans bizlere ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir."

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Net ihracatın Türkiye ekonomisinin büyümesine ilk 6 ayda verdiği katkının 9,7 puan olduğunu dile getiren Pekcan, ekim ayı ithalat rakamlarıyla ilgi ise şu bilgileri verdi:

"Ekimde ithalatımızın yüzde 10,8 arttığını görüyoruz, 18 milyar 179 milyon dolar. Bu sene genelde ithalatımız düşme trendinde. İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen senenin ilk 10 ayında verdiğimiz dış ticaret açığı 52 milyar 347 milyon dolarken bu sene yüzde 55,6 daha azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yani 10 ayda dış finansman ihtiyacımız 29 milyar 119 milyon dolar azalmış durumdadır. Ayrıca 10 ay itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,6'dan yüzde 86,5 seviyesine gelmiş. Bu oranı biz yıl sonuna kadar muhafaza edebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü sadece ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90'lar seviyesine ulaştı."

BAKANLIK AÇIKLADI: İTHALAT ARTTI

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ekimde ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalarak 16 milyar 336 milyon dolar, ithalat yüzde 10,79 artışla 18 milyar 179 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 661 milyon dolara gerilerken, ithalat ise yüzde 7,79 artışla 17 milyar 434 milyon dolara yükseldi.

GTS'ye göre de ihracat yüzde 1,53 azalarak 16 milyar 336 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 10,79 artarak 18 milyar 179 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 256,43 artışla 1 milyar 772 milyon dolar oldu. GTS'ye göre ise söz konusu açık yüzde bin 116 artışla 1 milyar 843 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 3,9 arttı ve 33 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre de dış ticaret hacmi, yüzde 4,6 artışla 34 milyar 515 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ÖTS'ye göre Ekim 2018'de yüzde 96,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 89,8, GTS'ye göre ise söz konusu oran yüzde 101,1 iken yüzde 89,9 oldu.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN FASILLAR

ÖTS'ye göre, ekimde en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 milyar 124 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 723 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 701 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 500 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 944 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 777 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre, ekimde en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 2 milyar 416 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 493 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 840 milyon dolarla "örme, giyim eşyası ve aksesuarı" izledi.

GTS'ye göre ekimde en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 480 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 593 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 895 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, televizyon, görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS'ye göre 3 milyar 296 milyon dolar ve ÖTS'ye göre 3 milyar 170 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

GTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 490 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 982 milyon dolarla İngiltere ve 978 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 817 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 764 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 627 milyon dolarla Almanya takip etti.

ÖTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 385 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 950 milyon dolarla İngiltere ve 922 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat 1 milyar 783 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 726 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 516 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idarelerince ekimde tahsil edilen vergiler, 13 milyar 377 milyon lira oldu.

ŞİRKET VERİLERİ

Ekim ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 850 bin 443, ticari işletme sayısı 727 bin 141, şube sayısı 207 bin 871, anonim şirket sayısı 135 bin 550, kooperatif sayısı 36 bin 103, kolektif şirket sayısı 35 bin 718, komandit şirket sayısı bin 779 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 994 bin 605, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 785 bin 868 olarak hesaplandı.