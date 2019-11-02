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  • 02.11.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 13:10

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor! Fahri trafik müfettişi nedir nasıl olunur?

Trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişi sayısı, 14 bin 716 kişi daha eklenerek 34 bin 716'ya yükselecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısının 34 bin 716'ya çıkacağı duyuruldu. Peki fahri trafik müfettişi nedir? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur? Detaylar haberimizde.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilebiliyor. Trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini eklenecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısını, 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, 34 bin 716'ya çıkaracak.

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