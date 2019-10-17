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  • 17.10.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 18:34

Ticaret Bakanı açıkladı: Halkbank'tan esnafa müjdesi! Ödeme süreleri...

Ticaret Bakanı , asınca kullandırılan lere ilişkin, "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak." ifadelerini kullandı.

Esnafa kredi müjdesi! Ödeme süreleri 5 yıla çıkıyor...

Ticaret Bakanı , asınca kullandırılan lere ilişkin, "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak.100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek" " ifadelerini kullandı.

Detaylar Geliyor...

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