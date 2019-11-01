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Girişimlerin % 43.5’i hizmet sektöründe

'de geçen yıl faal olan girişimlerin yüzde 43.5'i hizmet, yüzde 36.1'i ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam ın yüzde 37.5'ini oluştururken, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 27.5 olarak gerçekleşti.

Girişimlerin % 43.5’i hizmet sektöründe
Türkiye'de geçen yıl faal olan girişimlerin yüzde 43.5'i hizmet, yüzde 36.1'i ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam ın yüzde 37.5'ini oluştururken, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 27.5 olarak gerçekleşti. İstatistik Kurumu () verilerine göre; ticaret sektörü toplam cironun yüzde 43.2'sini oluşturarak bu kategoride ilk sırada yer aldı. Hizmet sektörünün toplam cirodaki payı yüzde 15.7 iken, sanayi sektörünün payı yüzde 33 olarak gerçekleşti.

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