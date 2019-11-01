Girişimlerin % 43.5’i hizmet sektöründe

Türkiye'de geçen yıl faal olan girişimlerin yüzde 43.5'i hizmet, yüzde 36.1'i ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37.5'ini oluştururken, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 27.5 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ticaret sektörü toplam cironun yüzde 43.2'sini oluşturarak bu kategoride ilk sırada yer aldı. Hizmet sektörünün toplam cirodaki payı yüzde 15.7 iken, sanayi sektörünün payı yüzde 33 olarak gerçekleşti.
- Ekonomi
- 01.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.