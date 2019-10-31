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  • 01.11.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 07:19

da son dakika hareketliliği! 1 Kasım ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... TCMB bu yıl için enflasyon tahminini düşürüp faiz indiriminde alanının azaldığı mesajını verirken, sakin seyretti. Ekim ayının son işlem gününü 5.72 - 5.73 lira aralığında tamamlayan , 1 Kasım'a 5,7071 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 1 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar/TL ABD'nin yaptırım açıklamaları sonrası geçtiğimiz gün 5.7720 seviyesine kadar yükselse de kalıcı olamayarak yönünü aşağı çevirdi. Dün illikit piyasada 5.70'in altını gören dolar/TL güne 5.70 civarından başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.6975 lira ve en yüksek 5.7266 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3554 lira ve en yüksek 6.3924 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 1 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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