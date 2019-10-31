Dolar son dakika... Dolar/TL ABD'nin yaptırım açıklamaları sonrası geçtiğimiz gün 5.7720 seviyesine kadar yükselse de kalıcı olamayarak yönünü aşağı çevirdi. Dün illikit piyasada 5.70'in altını gören dolar/TL güne 5.70 civarından başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.6975 lira ve en yüksek 5.7266 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3554 lira ve en yüksek 6.3924 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 1 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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