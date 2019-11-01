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  • 01.11.2019 20:58
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 20:58

Fırsat sürüyor! Bankalardan indirim kararı! Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Akbank, Halkbank, Finans kredi faizi kaç?

Konut, ihtiyaç veya taşıt kredisi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri inceliyor. Kısa bir süre önce 3 kamu bankası tarafından başlatılan faiz indirimine özel bankalarında katılması kredi çekmek isteyenlerde büyük sevinç yarattı. Aynı zamanda geçen hafta Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Akbank, Halkbank, Finans kredi faizi ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu teklifler...

Faizde düşüş! Bankaların kredi faizleri ne kadar oldu?

Yakın bir süreçte kamu bankaları tarafından bir süre önce başlatılan kredi faiz indiriminin ardından kredilere büyük talep geldi. Artış yaşanmasıyla birlikte ekonomide canlılık yaşanıyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararının ardından vatandaşlar bir yandan bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Aynı zamanda güncel kredi faizleri de merak konusu. İşte banka banka faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35 (Özel sektör çalışanlarına özel) 1.25 (Halkbank müşterileri)
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların kredi faizlerini incelemek için tıklayınız...

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