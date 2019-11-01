Fırsat sürüyor! Bankalardan indirim kararı! Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Akbank, Halkbank, Finans kredi faizi kaç?

Yakın bir süreçte kamu bankaları tarafından bir süre önce başlatılan kredi faiz indiriminin ardından kredilere büyük talep geldi. Artış yaşanmasıyla birlikte ekonomide canlılık yaşanıyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararının ardından vatandaşlar bir yandan bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Aynı zamanda güncel kredi faizleri de merak konusu. İşte banka banka faiz oranları...
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.35 (Özel sektör çalışanlarına özel) 1.25 (Halkbank müşterileri)
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99
ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99
Diğer bankaların kredi faizlerini incelemek için tıklayınız...
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