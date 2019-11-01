Son dönemlerde 3600 ek gösterge hakkında araştırmalar artış gösterirken konu hakkında son açıklamayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Yüz binlerce memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Akıllara gelen bir soru ise 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak sorusu oldu.

AK PARTİ'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.