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  • 01.11.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 19:24

ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? de son durum nedir?

ile ilgili son dakika gelişmeleri yüz binlerce hemşire, polis, öğretmen ve din görevlisi tarafından merakla takip ediliyor. hakkında son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır." şeklinde açıklamada bulundu. Peki, ek gösterge ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?

Son dönemlerde 3600 ek gösterge hakkında araştırmalar artış gösterirken konu hakkında son açıklamayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Yüz binlerce memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Akıllara gelen bir soru ise 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak sorusu oldu.

AK PARTİ'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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