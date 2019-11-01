Uzun bir süredir vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü. Vatandaşlar haftanın son işlem gününde 1 Kasım gram, tam, çeyrek altın canlı alış satışi fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?