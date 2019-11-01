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  • 01.11.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 19:01

son dakika! 1 Kasım gram, tam, çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı alış satış fiyatı nedir?

ndaki son dakika gelişmeleri altın alıp yatırım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü. Haftanın son işlem gününde vatandaşlar 1 Kasım gram, tam, çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

Uzun bir süredir vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü. Vatandaşlar haftanın son işlem gününde 1 Kasım gram, tam, çeyrek altın canlı alış satışi fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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