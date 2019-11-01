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  • 01.11.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 18:22

Dolar haftayı nasıl kapattı? 1 Kasım dolar ve ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

Son dönemlerde global piyasalarda güven yitirmeye devam eden dolarda inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Piyasalardaki güncel durumu yakından takip edenler dolar ve nun ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Dolar kuru, 1 Kasım'a 5,7071 seviyesinde başladı. Haftanın son işlem gününde "Dolar haftayı nasıl kapattı?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Kasım dolar ve oldu? İşte döviz kurlarında son durum...

Dolar ve eurodaki güncel durum, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının son işlem gününü 5.72 - 5.73 lira aralığında tamamlayan dolar kuru, 1 Kasım'a 5,7071 seviyesinde başladı. Piyasalardaki son durumu yakından takip eden vatandaşlar 1 Ekim euro ve dolar canlı alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor.

1 KASIM EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?

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