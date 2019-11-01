Dolar ve eurodaki güncel durum, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının son işlem gününü 5.72 - 5.73 lira aralığında tamamlayan dolar kuru, 1 Kasım'a 5,7071 seviyesinde başladı. Piyasalardaki son durumu yakından takip eden vatandaşlar 1 Ekim euro ve dolar canlı alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor.

1 KASIM EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?