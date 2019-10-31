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  • 31.10.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:24

ile alışverişte yeni dönem yarın başlıyor

tarafından yapılan tebliğ değişikliği ile kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen sınırlama ile ilgili uygulama yarından itibaren başlıyor.

Kredi kartı ile alışverişte yeni dönem yarın başlıyor

Merkez Bankası'nca "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ"de 16 Ekim'de değişiklik yapılmış, bu kapsamda daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır belirlenmişti.

Böylece, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1,60'ı geçemeyeceği hükmü getirilmişti.

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