Kamu bankaları ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. İlave istihdam başına kredi tutarı imalat sanayide tekstil ve konfeksiyon için 100 bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL olacak. Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.







BAKAN ALBAYRAK DUYURMUŞTU

Bakan Albayrak, bugün Malatya'da yaptığı konuşmasında "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz. Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak. Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak. Sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör devletinin tepesine çelik yumruğu indirdik. Artık finansal kaynaklarımızı ithalatı desteklemek için kullanmayacağız. Türkiye'ye güvenenler kazandı, güvenmeyenler kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.