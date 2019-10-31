Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.10.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:18

Son dakika: Kamu ları dört yeni kredi ürününü hayata geçirdi

Son dakika... Kamu ları ilave sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. Bakan Albayrak, bugün yaptığı konuşmasında müjdeyi "Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak." sözleriyle vermişti.

Kamu bankalarından kredi hamlesi

Kamu ları ilave sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. İlave istihdam başına kredi tutarı de tekstil ve konfeksiyon için 100 bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL olacak. Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.



BAKAN ALBAYRAK DUYURMUŞTU
Bakan Albayrak, bugün Malatya'da yaptığı konuşmasında "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz. Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak. Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak. Sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör devletinin tepesine çelik yumruğu indirdik. Artık finansal kaynaklarımızı ithalatı desteklemek için kullanmayacağız. Türkiye'ye güvenenler kazandı, güvenmeyenler kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Kamu bankaları dört yeni kredi ürününü hayata geçirdi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri