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  • 31.10.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 11:06

KPSS şartsız 5-7 bin lira maaşla başvuru şartları! İşte ve

Personel alımları ülke genelinde hızla devam ediyor. Bu bağlamda ülkemizin köklü kurumu olan Kızılay'da personel alımları yapacak. Türk bu amaçla 5 yeni ilanı resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yayımlanan ilanlarda 5 farklı kadroda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. eğitimcisi alımı, Ruh alımı diğer ve KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de. Kızılay bir yardım kuruluşudur. Savaşta ve barışta halkın kara gün dostudur. Savaşta yaralananlara, ölenlerin ailelerine yardıma koşar. Yaraları sarar.

KPSS şartsız 5-7 bin lira maaşla personel alınacak!

Türk Kızılayı farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. 31 Ekim 2019 tarihli ilanlarda KPSS şartsız 5 kadroya personel alınacağına yer verildi. Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur

KIZILAY'A BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞLADI

Bugün yayımlanan Kızılay personel alımı ilanına başvurular internet üzerinden başladı.

https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

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