Türk Kızılayı farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. 31 Ekim 2019 tarihli ilanlarda KPSS şartsız 5 kadroya personel alınacağına yer verildi. Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur
KIZILAY'A BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞLADI
Bugün yayımlanan Kızılay personel alımı ilanına başvurular internet üzerinden başladı.
https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx
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