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  • 31.10.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 22:19

Faizde indirim fırsatı devam ediyor! Denizbank, Yapıkredi, Akbank, Garanti,

Kamu bankaları tarafından bir süre önce başlatılan kredi faiz indirimiyle birlikte kredilere talep büyük bir artış yaşandı. Ev ve araç sahibi olmak isteyen on binler bankalara akın etti. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararının ardından vatandaşlar bir yandan bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. İşte Denizbank Yapıkredi, Akbank, Garanti, TEB, İngbank ...

Ev ve konut almak isteyenler özellikle bankaların kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. 3 kamu bankası tarafından başlatılan faiz indirimine özel bankalarında katılması kredi çekmek isteyenlerde büyük sevinç yarattı. Özellikle son iki ayda kredilere taleplerde yoğunluk yaşanıyor. Peki, Denizbank, Yapıkredi, Akbank, Garanti, TEB, İngbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka kredi faiz oranları...

İŞTE BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.71
Taşıt kredisi: 1.23
Konut kredisi: 1.17

Diğer bankaların kredi faizlerini incelemek için tıklayınız...

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