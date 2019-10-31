Ev ve konut almak isteyenler özellikle bankaların kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. 3 kamu bankası tarafından başlatılan faiz indirimine özel bankalarında katılması kredi çekmek isteyenlerde büyük sevinç yarattı. Özellikle son iki ayda kredilere taleplerde yoğunluk yaşanıyor. Peki, Denizbank, Yapıkredi, Akbank, Garanti, TEB, İngbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka kredi faiz oranları...

İŞTE BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.71

Taşıt kredisi: 1.23

Konut kredisi: 1.17

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