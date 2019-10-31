Emlak vergisi 2019 ödemesi son tarih ve emlak vergisi sorgulama ve hesaplama işlemleri oldukça gündemde. Emlak vergisi ödeme tarihleri 2019 yılı vergi takviminin yayınlanması ile açıklanmıştı. 1 Mart Cuma günü itibari ile ilk taksit ödemeleri başladı. 2019 yılı vergi takvimine göre ilk taksit ödemeleri 3 ay devam etti. Şimdi sıra ikinci taksit ödemelerinde. 2019 yılı vergi takvimine göre ödeme tarihlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Emlak Vergisi ödemesi, gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2019'un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak. 1 ay boyunca ödenebilen ikinci taksitler 30 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile Aralık ayına sarkabilecek.

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