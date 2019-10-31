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  • 31.10.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:28

vergisi 2019 ödemesi son tarih ne zaman? ve işlemleri...

Ev sahiplerini ilgilendiren Vergisi son ödeme tarihi ne zaman olacak diye merak ediliyor. Emlak Vergisi’nin ilk taksitleri 1 Mart ile 31 Mayıs arasında ödenmişti. Şimdi ikinci taksit ödemelerine sıra geldi. 1 Kasım’dan 30 Kasım’a kadar bu ödemeler yapılacak. Emlak Vergisi, arazi, arsa ve binalar için ödeniyor. Gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. Bu bağlamda bir gayrimenkulu olan ve muafiyet şartlarını taşımayan herkes Emlak Vergisi ödemek zorunda. Emlak Vergisi’nin ilk ve ikinci taksidini mutlaka belirlenen süre içinde ödemek gerekiyor. Peki ve işlemleri nasıl yapılır?

Emlak vergisi sorgulama ve hesaplama işlemleri..

Emlak vergisi 2019 ödemesi son tarih ve emlak vergisi sorgulama ve hesaplama işlemleri oldukça gündemde. Emlak vergisi ödeme tarihleri 2019 yılı vergi takviminin yayınlanması ile açıklanmıştı. 1 Mart Cuma günü itibari ile ilk taksit ödemeleri başladı. 2019 yılı vergi takvimine göre ilk taksit ödemeleri 3 ay devam etti. Şimdi sıra ikinci taksit ödemelerinde. 2019 yılı vergi takvimine göre ödeme tarihlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Emlak Vergisi ödemesi, gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2019'un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak. 1 ay boyunca ödenebilen ikinci taksitler 30 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile Aralık ayına sarkabilecek.

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